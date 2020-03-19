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О телефонном разговоре Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Министром иностранных дел России

19-03-2020

19 марта 2020 г. состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Руководители внешнеполитических ведомств двух государств обсудили вопросы взаимодействия в целях обеспечения беспрепятственного прибытия на Родину белорусских граждан через территорию Российской Федерации и российских граждан через Республику Беларусь в условиях введенных рядом стран ограничений.

Белорусской стороной обозначены актуальные проблемы с транзитом возвращающихся белорусских туристов через российский аэропорт «Внуково», а также необходимость сохранения возможности перелета граждан Беларуси из стран дальнего зарубежья ранее забронированными рейсами российских авиакомпаний. Достигнуты договоренности об активизации совместной работы по оперативному поиску путей разрешения указанных острых вопросов.


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