О проведении седьмого заседания Белорусско-Украинской рабочей группы по вопросам взаимной торговли

14-02-2020

14 февраля 2020 г. в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь состоялось седьмое заседание Белорусско-Украинской рабочей группы высокого уровня по вопросам взаимной торговли.

Делегацию с белорусской стороны возглавил Первый заместитель Министра иностранных дел Андрей Евдоченко, с украинской стороны – заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – Торговый представитель Украины Тарас Качка.

В ходе заседания в конструктивном ключе обсуждены актуальные вопросы белорусско-украинского торгово-экономического сотрудничества в целях снятия имеющихся барьеров в торговле и увеличения взаимного товарооборота.

Предметно рассмотрена проблематика применения мер защиты внутреннего рынка и присоединения Беларусь к Всемирной торговой организации.

