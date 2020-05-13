О телефонном разговоре Министра иностранных дел Беларуси В.Макея со Спецпредставителем ЕС по правам человека

13-05-2020

13 мая 2020 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей провел телефонный разговор со Специальным представителем Европейского союза по правам человека Эймоном Гилмором.

Собеседники обсудили тематику белорусско-европейского взаимодействия в сфере прав человека и меры, предпринимаемые в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Стороны также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества по линии ОБСЕ.

В.Макей отметил, что Беларусь на постоянной основе обсуждает во взаимоуважительном духе тематику прав человека с ЕС и США и намерена продолжать эту практику.