О встрече Посла Беларуси В.Бриля с Министром сельского хозяйства и развития сельских районов Нигерии

5 августа 2020 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Федеративной Республике Нигерия Вячеслава Бриля с Министром сельского хозяйства и развития сельских районов Нигерии Сабо Наноно.

В ходе встречи белорусской стороной проведена презентация экспортного потенциала агропромышленного комплекса Республики Беларусь, обсуждены вопросы расширения белорусско-нигерийского сотрудничества в области сельского хозяйства.

Посол В.Бриль передал С.Наноно приглашение посетить Беларусь.

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