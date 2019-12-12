О встрече Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с главами дипломатических представительств и представительств международных организаций по случаю новогодних и рождественских праздников

12-12-2019

12 декабря 2019 г. состоялась традиционная встреча Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с супругой с аккредитованными в нашей стране главами дипломатических представительств и представительств международных организаций с супругами по случаю новогодних и рождественских праздников.

На практике такие встречи – это не только повод совместно подвести итоги уходящего года и обсудить планы на будущее, но и возможность для иностранных дипломатов ближе познакомиться с выходящими за привычную сферу их профессиональных интересов областями жизни белорусского государства. Ранее им уже были представлены объекты, отражающие туристический, спортивный, промышленный потенциал нашей страны.

В фокусе внимания в этом году – информационные технологии и IT-сфера Беларуси на примере одного из мировых флагманов в данной области – компании ”Wargaming“.

”В современном мире успешной может быть только та страна, которая в полной мере использует потенциал информационных технологий“, – подчеркнул в своем выступлении В.Макей.





Министр отметил, что ”Wargaming“ уже давно является узнаваемым IT-брендом Беларуси, по праву символизирующим те возможности и перспективы, которые есть в нашей стране для развития высокотехнологичного бизнеса.





Глава белорусского внешнеполитического ведомства подробно остановился на истории сотрудничества МИД и ”Wargaming“ как примере удачного государственно-частного партнерства. Только за 2019 год удалось совместно реализовать несколько социально значимых проектов. В их числе – информационная акция ”#BY75“, посвященная 75-летию освобождения Беларуси от нацистских захватчиков. Кроме того, МИД стал частью оригинального проекта ”Wargaming“ по перекраске одного из самолетов ОАО ”Белавиа“ в т.н. ”Танколет“ в целях улучшения туристической узнаваемости нашей страны за рубежом.

Поводя итоги года, Министр поблагодарил зарубежных друзей и партнеров за их вклад в развитие и укрепление позитивной повестки дня и плодотворного взаимодействия с Беларусью.

К участникам мероприятия с приветственным словом и подробной презентацией о деятельности компании также обратился соучредитель ”Wargaming“ Владимир Кислый.

В ходе встречи дипломаты познакомились с минским офисом ”Wargaming“, его человеческим, технологическим потенциалом, процессом создания конечного продукта, а также особенностями функционирования и организации работы компании.



