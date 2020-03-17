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Ответ начальника управления информации – пресс-секретаря МИД Беларуси А.Глаза на вопрос агентства «РИА-Новости»

17-03-2020

Агентство «РИА-Новости»: Вы заявили, что ожидаете полной официальной информации российской стороны относительно принятого решения о закрытии российской границы для граждан Беларуси. После этого пресс-служба Правительства России распространила соответствующее сообщение, опубликовано распоряжение Правительства России. Остались ли еще вопросы?

А.Глаз: Вопросов, может быть, и меньше, но осадок, как говаривал известный герой, остается. Печально, что решения наших российских друзей в большей мере основаны на неких абстрактных пропорциях, нежели на реальных данных или интересах людей. Тем более граждан страны, являющейся, как было сказано вчера в Кремле, «нашим ближайшим партнером и союзником».

Полагаю, и в ВОЗ искренне удивятся утверждениям российской стороны о несоблюдении Беларусью их рекомендаций. ВОЗ призывает к сплоченности и последовательно заявляет о неэффективности ограничений на перемещение людей во время чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения.

С самого начала распространения эпидемии мы с ВОЗ работаем круглосуточно. И нет ни одной рекомендации, которую бы не выполняла белорусская сторона. По крайней мере, эту позицию высказывает сама организация. Достаточно прочесть хотя бы сегодняшнее заявление странового офиса ВОЗ в Беларуси. 

Между прочим, на сегодняшний день установлены два случая завоза на территорию Беларуси коронавируса из Москвы. Остальные тоже привезены извне. Белорусы же пока никому его не экспортировали. Даже не хочется фантазировать на тему того, каковы же должны быть наши действия, следуя логике российской стороны.

Ситуация не простая, и с эпидемией можно эффективно бороться только совместными усилиями. Это общий вызов, повод сплотиться, подлинная проверка отношений. 75 лет назад мы вместе защищали нашу общую границу от внешней напасти. К сожалению, сегодня россиян и белорусов искусственно размещают по разные стороны.


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