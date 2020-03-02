О мероприятиях для СМИ в рамках рабочего визита в Беларусь Министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии П.Сийярто

02-03-2020

В рамках рабочего визита в Беларусь Министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто 3 марта 2020 г. в Министерстве иностранных дел запланированы следующие мероприятия для представителей средств массовой информации:

15.00 – Встреча Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с П.Сийярто в расширенном составе.





15.55 – Церемония подписания двусторонних документов. Встреча В.Макея и П.Сийярто с представителями СМИ.



