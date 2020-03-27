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О встрече Посла Беларуси В.Бескостого с заместителем Министра иностранных дел Туркменистана

27-03-2020

27 марта 2020 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Туркменистане Вячеслава Бескостого с заместителем Министра иностранных дел Туркменистана Вепой Хаджиевым.

Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая принимаемые Беларусью и Туркменистаном меры по недопущению распространения коронавируса, а также защите интересов граждан, находящихся за рубежом.

Стороны отметили дружественный характер отношений и высокий уровень сотрудничества между Беларусью и Туркменистаном в вопросах преодоления негативных последствий эпидемиологической обстановки в мире.


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