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О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси А.Дапкюнаса с Послом Палестины

17-12-2019

17 декабря 2019 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Андрей Дапкюнас провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Палестина, дуайеном дипломатического корпуса в Беларуси Халедом Арикатом.

В ходе беседы белорусский и палестинский дипломаты обсудили развитие сотрудничества между Беларусью и Государством Палестина в 2019 году, взаимодействие в международных организациях, в т.ч. в ООН.

Заместитель Министра и Посол также обменялись мнениями о возможных дальнейших совместных шагах по активизации белорусско-палестинских двусторонних отношений, в т.ч. в сфере экономики и торговли, здравоохранения, образования и др.


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