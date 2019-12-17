О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси А.Дапкюнаса с Послом Палестины

17-12-2019

17 декабря 2019 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Андрей Дапкюнас провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Палестина, дуайеном дипломатического корпуса в Беларуси Халедом Арикатом.

В ходе беседы белорусский и палестинский дипломаты обсудили развитие сотрудничества между Беларусью и Государством Палестина в 2019 году, взаимодействие в международных организациях, в т.ч. в ООН.

Заместитель Министра и Посол также обменялись мнениями о возможных дальнейших совместных шагах по активизации белорусско-палестинских двусторонних отношений, в т.ч. в сфере экономики и торговли, здравоохранения, образования и др.