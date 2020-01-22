О встрече Посла Беларуси В.Барановского с Премьер-министром Литвы

22-01-2020

21 января 2020 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Литовской Республике Валерия Барановского с Премьер-министром Литовской Республики Саулюсом Сквернялисом.

В ходе беседы стороны рассмотрели актуальное состояние белорусско-литовских экономических отношений. Было высказано удовлетворение стабильно высокими объемами двусторонней торговли и ростом литовских инвестиций в Беларуси.

Собеседники также обсудили совместные мероприятия, которые планируется провести в 2020 году, в том числе XV Белорусско-Литовский экономический форум в г.Клайпеде.