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О встрече Посла Беларуси В.Барановского с Премьер-министром Литвы

22-01-2020

21 января 2020 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Литовской Республике Валерия Барановского с Премьер-министром Литовской Республики Саулюсом Сквернялисом.

В ходе беседы стороны рассмотрели актуальное состояние белорусско-литовских экономических отношений. Было высказано удовлетворение стабильно высокими объемами двусторонней торговли и ростом литовских инвестиций в Беларуси.

Собеседники также обсудили совместные мероприятия, которые планируется провести в 2020 году, в том числе XV Белорусско-Литовский экономический форум в г.Клайпеде.


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