О встрече Посла Беларуси Ю.Лазарчика c Министром промышленности, шахт и торговли Ирана

29-04-2020

25 апреля 2020 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Исламской Республике Иран Юрия Лазарчика с Министром промышленности, шахт и торговли Ирана, сопредседателем иранской части Смешанной белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества Резой Рахмани.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в промышленной, сельскохозяйственной, образовательной и других сферах, подтвердили необходимость активизации двустороннего взаимодействия, в том числе в рамках подготовки 15-го заседания Смешанной белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, запланированного к проведению в г.Минске.

