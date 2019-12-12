Об участии Беларуси в работе Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию

12-12-2019

12 декабря 2019 г. в г.Вене под председательством Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Австрийской Республике, Постоянного представителя Республики Беларусь при международных организациях Елены Купчиной начала работу 28-я возобновленная сессия Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию (КППУП), которая проходит совместно с 62-й возобновленной сессией Комиссии ООН по наркотическим средствам.

Справочно. КППУП является одной из восьми функциональных комиссий Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) и работает на базе Отделения ООН в г.Вене. Комиссия выступает в качестве центрального органа системы ООН, отвечающего за формирование международных подходов в области предупреждения преступности и осуществления уголовного правосудия в таких сферах как борьба с транснациональной организованной преступностью, коррупцией, торговлей людьми. КППУП ведет мониторинг применения стандартов и норм ООН в указанных областях и разрабатывает рекомендации по противодействию новым формам преступности.



Ключевыми вопросами повестки дня сессий станут обсуждение финансово-бюджетных аспектов осуществления Программы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию и Программы ООН по борьбе с наркотиками, укрепление кадрового потенциала Управления ООН по наркотикам и преступности, предоставление равных прав и возможностей для мужчин и женщин, а также подготовка к 14-му Конгрессу ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию (г.Киото, Япония, 20-27 апреля 2020 г.).

Заседание сессии КПУПП продлится до 13 декабря 2019 г. и станет заключительным в период белорусского председательства в данной функциональной комиссии ЭКОСОС.

Республика Беларусь является членом КППУП на протяжении последних 10 лет. Представитель Беларуси впервые возглавил функциональную комиссию ЭКОСОС.

