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О телефонном разговоре Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Федеральным министром европейских и иностранных дел Австрии

11-05-2020

11 мая 2020 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей провел телефонный разговор с Федеральным министром европейских и иностранных дел Австрийской Республики Александром Шалленбергом. Беседа состоялась по инициативе австрийской стороны.

Рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. Особое внимание было уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Президента Республики Беларусь в Австрию в ноябре 2019 года.

Стороны подчеркнули необходимость консолидации международных усилий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Отмечена важность извлечения правильных уроков из нынешнего кризиса, восстановления и укрепления полномасштабного международного диалога.

 


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