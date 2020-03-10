О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси Е.Шестакова с Послом Кубы

10-03-2020

10 марта 2020 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Евгений Шестаков провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Куба в Республике Беларусь Хуаном Вальдесом Фигероа.