О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси Е.Шестакова с Послом Кубы
10-03-2020
10 марта 2020 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Евгений Шестаков провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Куба в Республике Беларусь Хуаном Вальдесом Фигероа.
В ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономическую сферу, возможности развития взаимодействия в контексте белорусского председательства в ЕАЭС, а также пути интенсификации контактов между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Кубы.