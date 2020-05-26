Об участии Министра иностранных дел Беларуси В.Макея в заседании СМИД ОДКБ в формате видеоконференции

26-05-2020

26 мая 2020 г. состоялось заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (в формате видеоконференции). В мероприятии приняла участие белорусская делегация во главе с Министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Макеем.

Стороны обменялись мнениями о состоянии развития международной и региональной обстановки и её влиянии на безопасность государств – членов ОДКБ в условиях кризисной ситуации, вызванной пандемией COVID-19, обсудили развитие миротворческого компонента ОДКБ и его интеграции в систему миротворческой деятельности ООН, а также перспективы сотрудничества ОДКБ с Содружеством Независимых Государств и Шанхайской Организацией Сотрудничества.

В своем выступлении Министр иностранных дел Беларуси В.Макей дал оценку текущей ситуации в области международной и региональной безопасности. Подчеркнул важность солидарности, партнёрства и совместных консолидированных действий государств и международных организаций в целях эффективной борьбы с вызовами и угрозами безопасности, в том числе в биологической сфере. Обратил внимание на актуальность белорусских инициатив, имеющих объединительный потенциал и направленных на укрепление доверия и снижение напряженности в военно-политической сфере: о запуске широкого диалога в целях укрепления международной архитектуры безопасности и стабильности, о формировании пояса «цифрового добрососедства» и о разработке декларации о неразмещении ракет средней и меньшей дальности.

В ходе заседания министры иностранных дел государств-членов ОДКБ приняли заявление по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявление о подтверждении приверженности целям и принципам Устава ООН, заявление о солидарности и взаимопомощи в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и заявление о поддержке призыва Генерального секретаря ООН к глобальному прекращению огня в связи с пандемией COVID-19, а также одобрили ряд решений, направленных на повышение эффективности деятельности ОДКБ.