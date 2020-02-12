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О встрече Посла Беларуси И.Назарука с Министром экономики Армении

12-02-2020

11 февраля 2020 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Республике Армения Игоря Назарука с Министром экономики Армении, сопредседателем Межправительственной Белорусско-Армянской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Тиграном Хачатряном.

Стороны обсудили актуальное состояние и перспективы развития белорусско-армянского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Подробно рассмотрен вопрос проведения в г.Ереване 11-12 марта 2020 г. четырнадцатого заседания Межправительственной комиссии. Достигнута договоренность о взаимодействии и координации совместных усилий по организации мероприятия.


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