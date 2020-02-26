О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси О.Кравченко с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека

26-02-2020

26 февраля 2020 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Олег Кравченко провел встречу с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир, которая прибыла в нашу страну с рабочим визитом.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества Беларуси и БДИПЧ. Белорусская сторона акцентировала успешную реализацию ряда совместных проектов с БДИПЧ в сферах верховенства права, образования в области прав человека и расширения возможностей для женщин. Отмечена важность продолжения конструктивного, основанного на доверии сотрудничества в сферах взаимного интереса.

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