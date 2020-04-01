Ответ начальника управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретаря МИД Беларуси А.Глаза на вопрос портала TUT.BY

01-04-2020

Портал ТУТ.БАЙ: Президент и Министр иностранных дел соседней с нами Литвы вчера высказали сомнения в эффективности принимаемых Беларусью мер по борьбе с коронавирусом и заявили о возможности ограничения авиасообщения между нашими странами. Обсуждаются ли такие перспективы?

А.Глаз: Вы знаете, в данной ситуации на ум сразу приходит фраза из одного известного мультфильма: «Кто людям помогает – тот тратит время зря, хорошими делами прославиться нельзя…»

Так же и в этом случае. Ведь начиная с 16 марта текущего года Беларусь предоставляет одну из немногих возможностей для доставки домой литовских граждан. Благодаря сохранению рейсов ОАО «Белавиа» за этот период порядка 500 литовцев вернулись на Родину, притом без оформления виз. Как сложилась бы их судьба, не будь этой возможности, неизвестно. По факту, рейс на 80 процентов служит именно этой цели. Даже сегодня порядка 20 литовцев проследуют этим маршрутом.

Мы считаем, что это правильно и готовы всегда по-соседски подставить плечо. В этом же духе 20 марта прошел и телефонный разговор министров иностранных дел наших стран. Сегодня, когда мир столкнулся с таким мощным вызовом, как никогда важна солидарность и совместные усилия.

На этом фоне совершенно непонятно о каком «недоверии» говорили Президент и Министр иностранных дел Литвы. Любые заявления подобного рода должны основываться на достоверной информации и фактах, а не на домыслах и слухах. Поэтому мы были бы благодарны литовской стороне за передачу нам точных сведений о неких «определенных очагах на белорусской территории и случаях смерти, которые фиксируются». Если, конечно, такие сведения у нее имеются на самом деле.

Аналогичная ситуация и с оценками работы белорусской системы здравоохранения. Корректно, когда их дают профессионалы. Но в этом случае мы услышали традиционные попытки наших соседей подменять собой компетентные международные организации. А ведь неоднократные выводы специалистов ВОЗ, в том числе в контексте принимаемых нашей страной мер, не являются секретом. При необходимости мы готовы дополнительно ознакомить с ними литовское руководство.

Контроль над ситуацией, самообладание, дальнейшее обеспечение мер по пресечению распространения пандемии, в том числе через эффективное международное взаимодействие, это то, в чем мы все сейчас особенно нуждаемся. Призываем наших литовских коллег следовать, прежде всего, этим принципам.