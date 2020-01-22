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О встрече Посла Беларуси В.Рыбака с заместителем Министра промышленности и технологий Турции

22-01-2020

21 января 2020 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Турецкой Республике Виктора Рыбака с заместителем Министра промышленности и технологий Турецкой Республики Хасаном Буюкдеде.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективных направлениях активизации промышленного сотрудничества между Беларусью и Турцией в контексте выполнения договоренностей, достигнутых на уровне лидеров двух стран в г.Анкаре в апреле 2019 г.

Собеседники обсудили ход подготовки четвертого заседания Белорусско-Турецкой рабочей группы по промышленно-технологическому сотрудничеству, проведение которого запланировано на 28-29 января 2020 г. в г.Стамбуле.


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