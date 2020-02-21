Ответ начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси А.Глаза на вопрос агентства “БелаПАН”

21-02-2020

БелаПАН: В это воскресенье в городе Гайновка, месте компактного проживания этнических белорусов в Польше, снова запланировано проведение праворадикального мероприятия – так называемого марша памяти. Наблюдает ли за этими процессами МИД Беларуси?

А.Глаз: Вы знаете, совсем недавно в Польше прошли памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения лагеря смерти «Аушвиц-Биркенау», в которых участвовала и делегация нашей страны. Один из выживших узников там сказал очень простые и важные слова: – «Не будь равнодушным!». И для нас это свято. Мы никогда не будем равнодушными ни к попыткам осквернить память наших соотечественников, ни прославить военных преступников, ни оправдать убийства мирных жителей, сожжение деревень и кровавые рейды. Других трактовок здесь быть не может.

Вызывает тревогу позиция местных властей. В этом году они решили не опротестовывать проведение праворадикального марша, якобы, ввиду отсутствия надежды добиться позитивного результата в польских реалиях. Более того, на домах Белостока появились баннеры, прославляющие другого так называемого «проклятого солдата» по кличке «Лупашко». Он известен карательными акциями в 1944-1945 гг. в деревнях с белорусским и литовским этническим населением. Вчера «Бурый», сегодня «Лупашко», а что будет завтра – оправдание геноцида?!

Это не может остаться нами незамеченным. Также, как и случаи вандального осквернения памятников советским воинам – освободителям в попытках исказить историческую память.

Сожалеем, что подобное становится возможным там, где люди в полной мере испытали на себе последствия фашизма.

Мы приняли во внимание официальную прошлогоднюю декларацию Института национальной памяти Польши об отсутствии у польской стороны намерений пересмотреть выводы следствия комиссии Института от 2005 года, которые констатировали признаки геноцида в действиях Р.Райса. Выражаем надежду, что польские власти будут следовать указанной позиции и прислушаются к справедливому протесту местных жителей Гайновки, осуждающих указанную праворадикальную акцию.