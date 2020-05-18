Об участии Министра иностранных дел Беларуси В.Макея в заседании Региональной группы ВЭФ для выработки политики в Европе и Евразии

18-05-2020

18 мая 2020 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей принял участие во втором заседании Региональной группы высокого уровня по выработке политики в Европе и Евразии, прошедшем в формате видеоконференции под эгидой Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Под председательством исполнительного директора ВЭФ Бёрге Бренде участники заседания рассмотрели вопросы восстановления мировой экономики в пост-COVID-19 эпоху, условия перехода к зеленой экономике, а также направления помощи региона Европы и Евразии странам Африки.

В рамках Региональной группы Беларусь выступает за усиление регионального измерения ее деятельности и поддержание устойчивых к кризисам цепочек производства и поставки продукции с учетом уже налаженных экономических связей между странами и регионами.

Справочно: Всемирный экономический форум – неправительственная организация со штаб-квартирой в Женеве. ВЭФ является организатором ежегодного экономического форума в Давосе, к участию в котором приглашаются главы государств, руководители ведущих корпораций, видные экономические аналитики.

На своем первом заседании Региональная группа поддержала предложение белорусской стороны о роли Евразии в выработке проектов, объединяющих различные интеграционные структуры во благо региона и об участии Евразийской экономической комиссии в работе группы.