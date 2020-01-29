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О встрече Посла Беларуси Г.Ахрамовича с Министром экономики Азербайджана

29-01-2020

29 января 2020 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Азербайджанской Республике Геннадия Ахрамовича с Министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по ряду совместных проектов и направлений сотрудничества. Обсуждена возможность расширения взаимных поставок новых товарных групп, а также варианты развития имеющегося потенциала взаимодействия в сферах туризма и образования.

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