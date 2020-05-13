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О телефонном разговоре Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Министром иностранных дел Азербайджана

13-05-2020

13 мая 2020 г. состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с Министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

Обсуждая сложившуюся в мире ситуацию, министры обменялись мнениями о мерах, принятых странами для борьбы с распространением COVID-19, и подчеркнули важность международного сотрудничества и солидарности в этом вопросе.

Обсуждена тематика двусторонних отношений, с удовлетворением отмечен высокий уровень политического диалога.

Подчеркнута важность сохранения и дальнейшего развития, несмотря на пандемию, торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Затронуты вопросы взаимодействия и реализации совместных проектов в транспортно-логистической и энергетической сферах.

Министры обсудили вопросы сотрудничества и согласованных действий в рамках международных организаций, включая ООН и СНГ, а также отношения с Европейским союзом, в том числе в рамках Восточного партнерства.

Обсужден график будущих двусторонних контактов на различных уровнях. Достигнута договоренность об их продолжении после снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса. 


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