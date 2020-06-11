Об участии Министра иностранных дел Беларуси В.Макея во встрече министров иностранных дел стран ЕС и Восточного партнерства в формате видеоконференции

11-06-2020

11 июня 2020 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей принял участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран-членов Европейского союза и стран-участниц Восточного партнерства в формате видеоконференции.

В.Макей подчеркнул важность совместных действий по преодолению социально-экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, приветствовал намерение ЕС оказать помощь Республике Беларусь в этой сфере, поблагодарил отдельные страны-члены ЕС, которые уже оказали такую помощь.

В контексте видения дальнейшего развития Восточного партнерства глава МИД Беларуси акцентировал важность содействия привлечению иностранных инвестиций, облегчения доступа стран-партнеров на рынок Евросоюза, развития энергетических и транспортных коммуникаций, внедрения «зеленых» и информационных технологий. Министр призвал поддержать предложение Беларуси о создании в Минске региональной IT-школы Восточного партнерства.

В качестве одного из достижений Восточного партнерства В.Макей отметил предстоящее 1 июля вступление в силу соглашения об упрощении выдачи виз с Европейским союзом. Заявил о необходимости скорейшего начала переговоров о новом рамочном соглашении Беларусь – ЕС.

Глава МИД Беларуси подтвердил приверженность белорусской стороны видению Восточного партнерства как неконфронтационной инициативы, нацеленной на формирование пространства мира, стабильности и процветания в регионе и ориентированной на достижение осязаемых практических результатов в интересах стран-партнеров.