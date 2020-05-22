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Ответ заместителя начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси А.Шупляка на вопрос информационного агентства «БелТА»

22-05-2020

ИА «БелТА»: Как в МИД оценивают информацию о решении США выйти из Договора по открытому небу?

А.Шупляк: Республика Беларусь с сожалением восприняла решение США о выходе из Договора по открытому небу.

Договор имеет особое значение для нашей страны. Он стал одним из первых международно-правовых инструментов с участием Беларуси после обретения ею независимости. 

Договор по открытому небу является одним из наиболее значимых и эффективно действующих военно-политических инструментов на пространстве от Ванкувера до Владивостока. Он вносит весомый вклад в повышение транспарентности и предсказуемости в военной сфере и укрепление доверия между государствами-участниками.

Более 1500 наблюдательных полетов, проведенных за годы выполнения Договора, являются наглядным примером его востребованности и жизнеспособности в меняющейся военно-политической обстановке на евроатлантическом пространстве.

США являются важным участником Договора и вносят существенный вклад в его успешное осуществление. Убеждены: ни одна страна не заинтересована в дальнейшем снижении доверия и росте военно-политической напряженности в мире, нанесении серьезного ущерба архитектуре общеевропейской безопасности и контроля над вооружениями. 

Твердо придерживаемся позиции о том, что все проблемы можно и нужно решать посредством равноправного и взаимоуважительного диалога в рамках Консультативной комиссии по открытому небу, специально созданной для рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением положений Договора.

Беларусь готова к конструктивному взаимодействию по укреплению Договора по открытому небу и повышению его эффективности со всеми государствами-участниками, в том числе в преддверии запланированной на 2020 год четвертой конференции по рассмотрению действия Договора.


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