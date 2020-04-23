О вручении Послом Беларуси А.Калининым копий верительных грамот Госсекретарю Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы

23-04-2020

22 апреля 2020 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Молдова Анатолий Калинин вручил копии верительных грамот Государственному секретарю Министерства иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Дмитрию Соколану.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями относительно перспектив развития белорусско-молдавских отношений, отметили обоюдную заинтересованность в укреплении политических, торгово-экономических, гуманитарных и культурных связей между двумя государствами.

Д.Соколан отметил конструктивный характер двусторонних отношений и пожелал успехов А.Калинину в выполнении им своих обязанностей в качестве Посла Республики Беларусь.