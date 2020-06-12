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О встрече Временного поверенного Беларуси П.Мацукевича с Первым заместителем Председателя Национального совета Швейцарии

12-06-2020

11 июня 2020 г. в г.Берне Временный поверенный в делах Республики Беларусь в Швейцарской Конфедерации Павел Мацукевич и советник-посланник Посольства Беларуси в Швейцарии Алексей Жбанов провели встречу с Первым заместителем Председателя Национального совета Федерального собрания Швейцарской Конфедерации, сопредседателем парламентской группы дружбы Швейцария-Беларусь Андреасом Эби.

Во встрече приняли участие член Национального совета Мартин Хааб, а также председатель швейцарской Ассоциации дружбы с Беларусью Маргрет Кинер Неллен.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы белорусско-швейцарского межпарламентского взаимодействия и реализации совместных проектов по линии парламентов и парламентских групп дружбы.


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