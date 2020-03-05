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О встрече Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности

05-03-2020

5 марта 2020 г. состоялась встреча Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с Генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем, который находится в Беларуси с рабочим визитом.

В.Макей поздравил С.Зася с вступлением в должность Генерального секретаря ОДКБ и выразил уверенность в том, что предстоящие три года будут с максимальной отдачей использованы Генеральным секретарем для укрепления Организации и повышения эффективности ее деятельности.

Собеседники обменялись мнениями о ситуации в сфере международной и региональной безопасности, обсудили перспективные направления сотрудничества в рамках ОДКБ, вопросы подготовки к предстоящим в 2020 году заседаниям уставных органов Организации, в том числе в контексте празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.


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