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О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси А.Дапкюнаса с Послом Ирана

13-03-2020

13 марта 2020 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Андрей Дапкюнас принял с визитом вежливости Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран в Республике Беларусь Саида Яри.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов белорусско-иранского сотрудничества в торгово-экономической, культурной и гуманитарной сферах, а также политическую и эпидемиологическую ситуацию в мире.

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