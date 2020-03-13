О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси А.Дапкюнаса с Послом Ирана

13-03-2020

13 марта 2020 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Андрей Дапкюнас принял с визитом вежливости Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран в Республике Беларусь Саида Яри.