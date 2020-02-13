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О встрече Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии

13-02-2020

13 февраля 2020 г. состоялась встреча Министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с членом Федерального совета, главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Иньяцио Кассисом, который посещает нашу страну с рабочим визитом впервые в истории двусторонних отношений.

В ходе переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в сохранении и укреплении позитивной динамики развития белорусско-швейцарских отношений, особо отметили весомый вклад межпарламентских контактов в процесс их активизации, наметили шаги по дальнейшему повышению уровня политического диалога.

Обсужден широкий спектр вопросов развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, гуманитарной, консульской и иных областях, в рамках международных организаций. Состоялся обмен мнениями по актуальным темам международной повестки дня.

Белорусская сторона назвала в числе наиболее перспективных направлений создание в Беларуси при участии швейцарских компаний современных высокотехнологичных производств, ориентированных на внешние рынки сбыта, а также изучение швейцарского опыта и расширение двустороннего взаимодействия в области мирного урегулирования международных конфликтов, взаимную поддержку в продвижении мирных инициатив.

В этот же день главы внешнеполитических ведомств Беларуси и Швейцарии приняли участие в церемонии официального открытия Посольства Швейцарской Конфедерации в Республике Беларусь.

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