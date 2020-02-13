О встречах заместителя Министра иностранных дел Беларуси А.Дапкюнаса с Генеральным секретарем ООН и Председателем ГА ООН

13-02-2020

12 февраля 2020 г. в рамках визита в штаб-квартиру ООН в г.Нью-Йорке заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Андрей Дапкюнас встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Ключевой темой беседы стал ход подготовки к официальным мероприятиям, посвященным 75-летию создания ООН.

А.Дапкюнас отметил важность предметного наполнения юбилейного Саммита ООН и сопутствующих памятных мероприятий. Подчеркнута готовность Республики Беларусь как страны-основательницы ООН внести свой вклад в празднование знаковых исторических дат.

В качестве важного элемента серии юбилейных событий в ООН собеседники обсудили 75-летнюю годовщину окончания Второй мировой войны. Этой знаменательной дате должно быть посвящено отдельное памятное мероприятие с участием всех без исключения государств-членов ООН в дружественной, честной и максимально открытой атмосфере для того, чтобы подчеркнуть историческую роль и ответственность ООН и стран-основательниц в деле сохранения мира и недопущения новых конфликтов.

Подходы Беларуси к организации предстоящих мероприятий в ООН и приданию им особого смысла были озвучены и в ходе встречи А.Дапкюнаса с Председателем Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Тиджани Мухаммад-Банде. Председатель ГА ООН подтвердил готовность к поддержке и дальнейшему взаимодействию с Республикой Беларусь по наполнению юбилейной повестки дня ООН.

А.Дапкюнас также принял участие в тематическом мероприятии на тему “Искусственный интеллект: угроза или инструмент для поддержания международного мира и безопасности?”, организованном по инициативе Республики Беларусь в штаб-квартире ООН.

Представители дипломатического корпуса, Секретариата ООН, экспертного сообщества и неправительственных организаций обменялись мнениями о путях преодоления современных вызовов и угроз международному миру и безопасности при помощи новых и возникающих технологий.

А.Дапкюнас выступил с заявлением, в котором подчеркнул вклад Республики Беларусь в международные усилия по развитию информационных технологий, в том числе в контексте борьбы с терроризмом. Внимание участников встречи было привлечено к итогам состоявшейся в Минске в сентябре 2019 г. Международной антитеррористической конференции высокого уровня.