О встрече Посла Беларуси А.Ермоловича с председателем Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана

13-01-2020

13 января 2020 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан Андрей Ермолович провел встречу с Председателем Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями (в ранге Министра) Пакистана Мухаммадом Афзалом.

Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-пакистанского сотрудничества по линии служб спасения двух стран. М.Афзал выразил заинтересованность в посещении Республики Беларусь для ознакомления с деятельностью Министерства по чрезвычайным ситуациям, базой учебных заведений по подготовке спасателей и аварийно-спасательным оборудованием белорусского производства.

Собеседники уделили отдельное внимание вопросу согласования проекта межведомственного соглашения по сотрудничеству в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, призванного заложить основу взаимодействия в этой сфере между профильными ведомствами Беларуси и Пакистана.