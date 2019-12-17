О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси А.Дапкюнаса с Послом Нидерландов

17-12-2019



17 декабря 2019 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Андрей Дапкюнас провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Нидерландов в Республике Беларусь Дафне Бергсма по случаю вручения ею копий верительных грамот.

В ходе беседы были обсуждены актуальные темы двустороннего политического диалога, состояние и перспективы развития отношений между Беларусью и Нидерландами в экономической сфере. Собеседники выразили заинтересованность в продолжении традиции проведения межмидовских политических консультаций, в том числе на уровне заместителей министров.

Заместитель Министра обратился к Послу за поддержкой со стороны нидерландских властей в организации визита в Беларусь делегации бизнесменов из Нидерландов, которые работают в сфере логистики, сельского хозяйства, энергетики, IT-индустрии, нефтепереработки и других, для проработки перспективных совместных проектов.

Белорусский дипломат также отметил важность наращивания сотрудничества в области инвестиций и привел в качестве хороших примеров такого взаимодействия двух стран успешные проекты компании «Хайнекен» в Бобруйске и «Филипс» в Бресте.

В рамках процесса структурированных консультаций инициативы ЕС «Восточное партнерство» Посол передала белорусскому собеседнику памятную записку с изложением видения Нидерландами будущего этого важного европейского формата сотрудничества и взаимодействия.



беларуская версія English version