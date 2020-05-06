О телефонном разговоре Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Министром иностранных дел Польши

06-05-2020

6 мая 2020 г. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел телефонный разговор с Министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая пути наращивания торгово-экономического взаимодействия двух стран и диверсификации поставок энергоресурсов.

Справочно: в 2019 году Польша заняла 5-е место среди основных торгово-экономических партнеров Беларуси по товарообороту, экспорту и импорту, 4-е место – по инвестициям в экономику Беларуси.

В.Макей обменялся мнениями с польским коллегой о перспективах развития Восточного партнерства. Министры обсудили белорусские и польские предложения по дальнейшему совершенствованию ВП, график предстоящих мероприятий, включая подготовку к саммиту Восточного партнерства. Была подчеркнута важность дальнейшего развития ВП в качестве прагматичного и ориентированного на результаты проекта, отвечающего интересам граждан стран-членов ЕС и государств-партнеров. Белорусская сторона напомнила о своем предложении провести мероприятие высокого уровня ВП в г.Минске с целью обсуждения перспективных направлений реализации этой инициативы в период после 2020 года.

Министры подчеркнули важность совместных усилий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на основе принципа солидарности в реагировании на общие вызовы. Стороны с удовлетворением отметили налаженное интенсивное сотрудничество по преодолению вспышки COVID-19: от оказания Польшей добрососедской помощи Беларуси до прямого взаимодействия систем здравоохранения двух стран.

В ходе беседы был также затронут комплекс вопросов взаимодействия Беларуси и Европейского союза.