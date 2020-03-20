  • Версия для слабовидящих
  • РУС
  • БЕЛ
  • EN
RSS
Цветовая схема:
A
A
Размер шрифта:
A A A A
Обычная версия
В Беларусь без визы

Главная / Пресс-служба / Новости

О телефонном разговоре Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Министром иностранных дел Латвии

20-03-2020

20 марта 2020 г. состоялся телефонный  разговор Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с Министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсем.

В ходе беседы обсуждены вопросы взаимодействия по линии всех государственных структур, вовлеченных в работу по перемещению граждан через общую границу.

Отмечено эффективное и конструктивное взаимодействие двух стран, а также отсутствие серьезных системных проблем по данному вопросу.

Э.Ринкевичс поблагодарил белорусскую сторону за возможность транзита латвийских граждан из третьих стран через «Национальный аэропорт Минск».

Министры обсудили также возможности контактов политического уровня в ближайшей перспективе.


версия для печативерсия для печати
Работа с представительствами иностранных организаций Работа с представительствами иностранных организаций
Визы и консульские вопросы Выезд за рубеж Визовые анкеты Путешествие без визы О применении Соглашения с Израилем
Пресс-служба Аккредитация журналистов Заявления и выступления Тематические обзоры
Полезная информация Электронные обращения Ссылки на сайты госорганов и организаций Административные процедуры Прием граждан и представителей юрлиц Почетные консулы Республики Беларусь
© 2007-2017, Министерство иностранных дел Республики Беларусь