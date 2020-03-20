О телефонном разговоре Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Министром иностранных дел Латвии

20-03-2020

20 марта 2020 г. состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с Министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсем.

В ходе беседы обсуждены вопросы взаимодействия по линии всех государственных структур, вовлеченных в работу по перемещению граждан через общую границу.

Отмечено эффективное и конструктивное взаимодействие двух стран, а также отсутствие серьезных системных проблем по данному вопросу.

Э.Ринкевичс поблагодарил белорусскую сторону за возможность транзита латвийских граждан из третьих стран через «Национальный аэропорт Минск».

Министры обсудили также возможности контактов политического уровня в ближайшей перспективе.