О втором заседании Белорусско-Украинской рабочей группы по вопросам межрегионального и трансграничного сотрудничества

09-06-2020

9 июня 2020 г. состоялось второе заседание Белорусско-Украинской рабочей группы по вопросам межрегионального и трансграничного сотрудничества в формате видеоконференции (Минск–Киев).

Белорусскую часть Рабочей группы возглавил первый заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Андрей Евдоченко, украинскую часть – первый заместитель Министра развития общин и территорий Украины Василий Лозинский.

Центральной темой обсуждения стала подготовка к проведению осенью текущего года в г.Гродно третьего Форума регионов Беларуси и Украины. Особое внимание уделено деловой составляющей Форума.

Стороны рассмотрели вопросы развития белорусско-украинского межрегионального и трансграничного сотрудничества, в том числе расширения договорно-правой базы, координации совместных мероприятий при подготовке и реализации новых трансграничных проектов, а также сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

