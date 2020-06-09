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О втором заседании Белорусско-Украинской рабочей группы по вопросам межрегионального и трансграничного сотрудничества

09-06-2020

9 июня 2020 г. состоялось второе заседание Белорусско-Украинской рабочей группы по вопросам межрегионального и трансграничного сотрудничества в формате видеоконференции (Минск–Киев).

Белорусскую часть Рабочей группы возглавил первый заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Андрей Евдоченко, украинскую часть – первый заместитель Министра развития общин и территорий Украины Василий Лозинский.

Центральной темой обсуждения стала подготовка к проведению осенью текущего года в г.Гродно третьего Форума регионов Беларуси и Украины. Особое внимание уделено деловой составляющей Форума.

Стороны рассмотрели вопросы развития белорусско-украинского межрегионального и трансграничного сотрудничества, в том числе расширения договорно-правой базы, координации совместных мероприятий при подготовке и реализации новых трансграничных проектов, а также сотрудничества в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.


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