Об участии Министра иностранных дел Беларуси В.Макея в онлайн-церемонии открытия выставки по случаю Международного дня делегата

24-04-2020

24 апреля 2020 г. на базе Национального исторического музея Беларуси состоялась виртуальная церемония открытия выставки, подготовленной МИД совместно с Представительством ООН в Беларуси. Мероприятие приурочено к Международному дню делегата, который в этом году отмечается впервые, и 75-летию создания Организации Объединенных Наций.

К участникам обратились Министр иностранных дел Владимир Макей, Постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий, директор Национального исторического музея Павел Сапотько, а также руководители дипломатических представительств государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН (Великобритания, Китай, Россия и США).

В своем выступлении В.Макей особо подчеркнул, что сегодня трудно представить мир без ООН. Несмотря на предъявляемые многими к ней претензии, Организация остается безальтернативным механизмом мобилизации коллективной воли и формирования партнерств для решения насущных глобальных проблем.

«За ООН стоим мы – конкретные люди, делегаты. И ООН сегодня дает уникальную возможность услышать друг друга и договориться, чтобы предотвратить глобальный конфликт, используя единственно верный, оправдавший себя на практике способ – диалог».

Иностранные дипломаты в своих выступлениях отметили непреходящую роль ООН в решении глобальных проблем особенно в современной ситуации и подтвердили приверженность своих стран ее целям и принципам. В этой связи ими отмечалась необходимость совместных усилий всех стран для успешного преодоления современных вызовов и угроз.

Было также продемонстрировано видеопоздравление от Генерального секретаря ООН по случаю Международного дня делегата.

С учетом дистанционного характера выставки сотрудники Музея организовали виртуальную экскурсию. В материалы экспозиции вошли исторические фотографии об участниках конференции в Сан-Франциско, включая делегацию Беларуси, а также предоставленные дипломатическим корпусом в Минске материалы об участии их государств в работе ООН. Кроме того, на выставке представлены экспонаты музея дипломатической службы МИД Беларуси, личные вещи ветеранов Министерства.

Видео церемонии и экскурсии доступно для дистанционного просмотра на YouTube канале Представительства ООН в Беларуси.

Международный день делегата открыл в Беларуси серию мероприятий, приуроченных к 75-летию ООН.