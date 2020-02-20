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О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси О.Кравченко с Послом Суверенного Мальтийского Ордена

20-02-2020

20 февраля 2020 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Олег Кравченко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Суверенного Мальтийского Ордена в Республике Беларусь Уго Бракетти Перетти по случаю вручения им копий верительных грамот.

В ходе встречи стороны рассмотрели актуальное состояние диалога между Беларусью и Мальтийским Орденом и перспективы развития сотрудничества, включая возможности реализации экономических и гуманитарных проектов в нашей стране.

Заместитель Министра пожелал Послу плодотворной работы и успехов в его дипломатической миссии.

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