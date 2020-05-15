Об участии Министра иностранных дел Беларуси В.Макея в чрезвычайном саммите ЦЕИ в формате видеоконференции

15-05-2020

15 мая 2020 г. Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей принял участие в чрезвычайной встрече глав правительств стран-членов Центрально-Европейской Инициативы (ЦЕИ) в формате видеоконференции, посвященной преодолению социально-экономических последствий пандемии COVID-19.

Участие во встрече также приняли премьер-министры Албании, Болгарии, Молдовы, Северной Македонии, Хорватии, Черногории, Украины, заместители премьер-министров Боснии и Герцеговины, Чехии, Польши, Сербии, представители внешнеполитических ведомств Венгрии, Италии, Румынии, Словакии и Словении.

К дискуссии присоединились Европейский комиссар по вопросам соседства и переговорам о расширении ЕС Оливер Вархейи, Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

В своем выступлении В.Макей сообщил о предпринимаемых в Беларуси мерах по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Глава внешнеполитического ведомства приветствовал меры, предпринятые ЦЕИ для реагирования на COVID-19, включая проведение специального конкурса проектов.

Министр подчеркнул необходимость скоординированных шагов на международном уровне для преодоления социально-экономических последствий кризиса, подтвердил готовность Беларуси к тесному взаимодействию по данному вопросу с ЦЕИ, ВОЗ, Евросоюзом, ЕБРР и другими заинтересованными партнерами. В.Макей призвал страны-члены ЦЕИ сфокусироваться на разработке совместных стратегий для экономического восстановления региона ЦЕИ. «Особое внимание следует уделить сохранению открытости границ, доступности рынков, обеспечению свободного перемещения людей и товаров через границы, поддержке малых и средних предприятий», – заявил В.Макей.

Справочно: ЦЕИ – межгосударственное объединение, созданное в 1989 году в целях развития регионального сотрудничества. В настоящее время в состав ЦЕИ входят 17 государств: Албания, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Италия, Молдова, Польша, Румыния, Северная Македония, Сербия, Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Черногория, Чехия.