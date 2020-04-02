О телефонном разговоре Министра иностранных дел Беларуси В.Макея с Министром иностранных дел Швеции

02-04-2020

2 апреля 2020 г. состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с Министром иностранных дел Швеции Анн Линде.

В ходе беседы руководитель шведского внешнеполитического ведомства поблагодарила белорусского коллегу, а также авиакомпанию «Белавиа» и коллектив МИД Беларуси за содействие в возврате более чем 70 граждан Швеции из Турецкой Республики. Было отмечено тесное и эффективное сотрудничество двух стран в вопросе взаимной помощи гражданам в возвращении на родину.

Министры подчеркнули важность солидарных подходов и совместных усилий по борьбе с распространением COVID-19, а также предотвращению долгосрочных негативных последствий пандемии для международной торговли и отношений между странами.

Обсужден ряд вопросов, связанных с перспективами развития двустороннего сотрудничества, взаимодействием в рамках Восточного партнерства, а также ситуация в регионе.

Справочно: 31 марта 2020 г. рейсами авиакомпании «Белавиа» из Стамбула в Стокгольм через Минск было доставлено свыше 70 граждан Швеции. С турецкой стороной, закрывшей с 28 марта воздушное пространство для международных полетов, была достигнута договоренность об осуществлении рейса по маршруту Стамбул – Минск в целях эвакуации граждан. Для авиаперевозки белорусской стороной был выделен борт максимальной вместимости, а «Белавиа» был осуществлен дополнительный рейс по маршруту Минск – Стокгольм.