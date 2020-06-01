Об участии Министра иностранных дел Беларуси В.Макея в мероприятии по случаю Международного дня защиты детей

01-06-2020

1 июня 2020 г. Министерство иностранных дел и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, в духе истинного партнерства, решили следовать доброй традиции и провели Международный день защиты детей вместе.

Совместная акция «Будуем будучыню з дзецьмі разам!» состоялась в режиме онлайн. Дети и взрослые приняли участие в интеллектуальной игре, ток-шоу и онлайн-концерте молодых белорусских музыкантов #Беларусьразам в поддержку медиков и больных коронавирусом, познакомились с творчеством юных художников в галерее «Либра», вспомнили историю участия нашей страны в работе ЮНИСЕФ.

В своем обращении к участникам торжества Министр иностранных дел Владимир Макей отметил, что человечество должно дать детям самое лучшее, что у него есть, и Беларусь строго следует этому принципу. Он пожелал детям счастливого будущего, заботы и любви взрослых, а взрослым – гордиться своими детьми и внуками.

Представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар в своем приветствии к гостям праздника напомнил, что защита каждого ребенка – это фундаментальная работа всех взрослых. Он с удовлетворением отметил, что современные условия позволяют детям даже в такой непростой обстановке как сейчас учиться, посещать кружки, заниматься своим любимым делом благодаря безграничным возможностям виртуального пространства.

Белорусские дипломаты за рубежом и сотрудники МИД поддержали акцию, разместив в социальных сетях свои детские фотографии c рассказами о детской мечте под хештегом #Разамздзецьмі и сделав пожертвование через программу ЮНИСЕФ «Семья каждому ребенку».





В честь праздника здание МИД было подсвечено голубым светом – цветом ЮНИСЕФ.