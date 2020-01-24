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О встрече Первого заместителя Министра иностранных дел Беларуси А.Евдоченко с профессорско-преподавательским составом и студентами Белорусского государственного экономического университета

 24-01-2020

24 января 2020 г. Первый заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Андрей Евдоченко посетил Белорусский государственный экономический университет, где выступил перед преподавателями вуза и студентами факультета международных экономических отношений.

Первым заместителем Министра иностранных дел изложены подходы по актуальным для нашей страны внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам, высказаны оценки основных тенденций на мировой арене, акцентированы приоритеты Беларуси во взаимоотношениях с зарубежными партнерами на многостороннем и двустороннем треках, прежде всего – в преломлении на внешнеэкономическую составляющую такого взаимодействия. 

А.Евдоченко также ответил на вопросы аудитории.

В ходе беседы с ректором БГЭУ Вячеславом Шутилиным, проректорами и деканом факультета международных экономических отношений состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, связанных с внешнеэкономической проблематикой, обсужден алгоритм взаимодействия между Министерством иностранных дел и университетом. 


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