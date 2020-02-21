Об участии Постоянного представителя Беларуси при ООН В.Рыбакова в заседании Генеральной Ассамблеи ООН по Украине

21-02-2020

20 февраля 2020 г. Постоянный представитель Республики Беларусь при ООН Валентин Рыбаков принял участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном ситуации внутри и вокруг Украины.

В своем заявлении В.Рыбаков подтвердил неизменную позицию Республики Беларусь о необходимости мирного урегулирования кризиса на юго-востоке Украины. В качестве неотъемлемых факторов достижения мира и согласия были названы прекращение насилия, недопущение вооруженных столкновений и соблюдение сторонами без предварительных условий Минских договоренностей.

Постоянный представитель Беларуси обратил внимание на актуальность инициативы нашей страны по обсуждению путей воссоздания нового масштабного международного диалога, направленного на преодоление существующих противоречий во взаимоотношениях между государствами.

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