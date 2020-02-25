О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси О.Кравченко с главой Делегации Международного Комитета Красного Креста в Беларуси

25-02-2020

25 февраля 2020 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Олег Кравченко встретился с главой Делегации Международного Комитета Красного Креста в Республике Беларусь Джордже Дрндарски.

Стороны подвели итоги взаимодействия между Беларусью и Международным Комитетом Красного Креста (МККК) в 2019 году, а также обменялись мнениями о перспективных направлениях дальнейшего развития сотрудничества.

В ходе встречи подписан ежегодный План совместных мероприятий государственных и иных организаций Республики Беларусь и Международного Комитета Красного Креста.

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