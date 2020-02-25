  • Версия для слабовидящих
  • РУС
  • БЕЛ
  • EN
RSS
Цветовая схема:
A
A
Размер шрифта:
A A A A
Обычная версия
В Беларусь без визы

Главная / Пресс-служба / Новости

О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси О.Кравченко с главой Делегации Международного Комитета Красного Креста в Беларуси

25-02-2020

25 февраля 2020 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Олег Кравченко встретился с главой Делегации Международного Комитета Красного Креста в Республике Беларусь Джордже Дрндарски.

Стороны подвели итоги взаимодействия между Беларусью и Международным Комитетом Красного Креста (МККК) в 2019 году, а также обменялись мнениями о перспективных направлениях дальнейшего развития сотрудничества. 

В ходе встречи подписан ежегодный План совместных мероприятий государственных и иных организаций Республики Беларусь и Международного Комитета Красного Креста.

беларуская версія      English version


версия для печативерсия для печати
Работа с представительствами иностранных организаций Работа с представительствами иностранных организаций
Визы и консульские вопросы Выезд за рубеж Визовые анкеты Путешествие без визы О применении Соглашения с Израилем
Пресс-служба Аккредитация журналистов Заявления и выступления Тематические обзоры
Полезная информация Электронные обращения Ссылки на сайты госорганов и организаций Административные процедуры Прием граждан и представителей юрлиц Почетные консулы Республики Беларусь
© 2007-2017, Министерство иностранных дел Республики Беларусь