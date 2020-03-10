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О встрече заместителя Министра иностранных дел Беларуси О.Кравченко с делегацией Европейской комиссии

10-03-2020

10 марта 2020 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Олег Кравченко встретился с делегацией Европейской комиссии во главе с исполняющим обязанности заместителя Генерального директора по энергетике Массиммо Гаррибба.

Во встрече с белорусской стороны также приняли участие заместитель Министра энергетики Михаил Михадюк, заместитель Министра по чрезвычайным ситуациям Анатолий Долголевец, начальник Госатомнадзора Ольга Луговская.

Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества в сфере ядерной безопасности.


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