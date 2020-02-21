Об участии заместителя Министра иностранных дел Беларуси А.Дапкюнаса в мероприятии, посвященном Международному дню родного языка

21-02-2020

21 февраля 2020 г. в Национальной библиотеке Беларуси состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к Международному дню родного языка.

Праздничное мероприятие, организованное Министерством иностранных дел, Национальной комиссией по делам ЮНЕСКО, Национальной библиотекой Беларуси и компанией А1, было посвящено теме малой родины.

Заместитель Министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас в своем приветственном слове отметил, что Международный день родного языка напоминает об исключительной важности сохранения и развития родного языка.

А.Дапкюнас подчеркнул, что любовь к родному слову, своему народу и земле, почитание своих культурных и исторических корней является необходимой предпосылкой для успешного построения отношений доверия и взаимопонимания между народами. По мнению заместителя Министра, хороший дипломат не столько человек мира, сколько человек своей земли, который способен своим чувством, любовью и сопереживанием объединить весь мир в дружбе и согласии.

К участникам праздника с приветственным словом также обратился директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский.

В мероприятии приняли участие руководители иностранных посольств, представительств международных организаций, члены Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО, представители культурных, научных и образовательных учреждений.

Более 30 послов и дипломатов прочитали на родных языках отрывки из произведений зарубежных авторов о родине.

Во время мероприятия Министерство иностранных дел представило набор стикеров на белорусском языке, который совместно с компанией “Viber” был запущен к Международному дню родного языка.

Компания А1 сообщила о социально-культурном проекте «Мова», целью которого является расширение присутствия белорусского языка в повседневной жизни через установление в белорусских городах арт-инсталляций. Весной 2020 года в Бресте, Витебске, Гродно, Гомеле, Минске и Могилеве появится серия интерактивных скульптур из дерева и металла, которые вместе образуют слово «Мова». Каждая буква имеет свой цвет, который соответствует культурным и природным особенностям конкретного региона.

Гости ознакомились с фотовыставкой «Беларусь: красивые мгновения», экспозиция которой рассказывает о многообразии культуры и природы Беларуси.

Творческое выступление фольклорного ансамбля «Грамніцы» Белорусского государственного университета культуры и искусств дополнило праздник.

В качестве подарка для участников мероприятия Министерство иностранных дел подготовило сборник стихов выдающихся белорусских поэтов, впервые опубликованный в белорусско-английском издании.

Справочно: Стихи белорусских классиков Янки Купалы, Якуба Коласа и Максима Богдановича, переведенные англичанкой Верой Рич, были любезно предоставлены Белорусской библиотекой и музеем Франциска Скорины в Лондоне. Книга опубликована издательством Hertfordshire Press по инициативе Посольства Беларуси в Великобритании при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития.

Компания А1 для гостей праздника организовала мастер-класс, во время которого участники создали своими руками в технике стринг-арт сувениры с белорусской символикой на память о мероприятии.