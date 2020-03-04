О мероприятиях для СМИ в рамках торжественного мероприятия по случаю 50-летия вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия

04-03-2020
5 марта 2020 г. в 15:00 в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь состоится торжественное мероприятие в связи с 50-летием вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия.
В мероприятии примут участие представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Республике Беларусь, профильных государственных органов, парламента и экспертного сообщества.
К участникам встречи с приветственным словом обратится Министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей. Запланированы также выступления послов государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Представителям СМИ, заинтересованным в освещении указанного мероприятия, необходимо прибыть в МИД (ул. Ленина, 19) 5 марта за 15 минут до его начала.