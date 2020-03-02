О круглом столе с участием Министра иностранных дел Беларуси В.Макея по перспективам достижения Целей устойчивого развития в Беларуси

02-03-2020

2 марта 2020 г. в Министерстве иностранных дел с участием руководства МИД прошел круглый стол, на котором рассмотрены вопросы работы в Беларуси в области достижения Целей устойчивого развития.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Анатолий Исаченко, назначенный 13 февраля 2020 г. Национальным координатором по достижению Целей устойчивого развития, и Марианна Щёткина, ранее занимавшая эту должность. В круглом столе участвовали Постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий и руководители представительств Программы развития ООН, Детского фонда ООН и Фонда ООН в области народонаселения в Беларуси.

В своем выступлении на открытии круглого стола Министр иностранных дел Владимир Макей подчеркнул важность сохранения преемственности в работе по достижению Целей устойчивого развития на национальном уровне. Отметил, что опыт деятельности на этом направлении подтвердил верность решения о возложении функций Национального координатора на парламентария высокого уровня, что позволило расширить круг участников взаимодействия в сфере устойчивого развития.

Министр иностранных дел поздравил Анатолия Исаченко с назначением на должность Национального координатора по достижению Целей устойчивого развития и заверил в готовности МИД оказывать необходимое содействие.

За обеспечение системной работы в сфере устойчивого развития, вклад в международное сотрудничество и укрепление позитивного имиджа Беларуси на международной арене В.Макей вручил М.Щёткиной нагрудный знак отличия органов дипломатической службы «Партнерство».

В ходе последовавшей дискуссии были затронуты перспективы совместной деятельности национальных и зарубежных партнеров в контексте выполнения Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Обсуждены вопросы координации национальных усилий, международного сотрудничества, разработки совместных с ООН программных документов по тематике устойчивого развития.