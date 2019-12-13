О двухсторонних мероприятиях в рамках визита О.Кравченко в Швейцарию

13-12-2019

12 декабря 2019 г. в г.Берне в рамках визита заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь Олега Кравченко в Швейцарскую Конфедерацию состоялся очередной раунд консультаций между внешнеполитическими ведомствами Беларуси и Швейцарии. Предыдущие консультации прошли в декабре 2018 года в г.Минске.

Швейцарскую делегацию возглавила заместитель Государственного секретаря Федерального департамента иностранных дел Кристина Марти Ланг.

Стороны рассмотрели широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня, включая состояние и перспективы дальнейшего развития политического диалога, торгово-экономического, инвестиционного, научного, гуманитарного, консульского сотрудничества, взаимодействия в международных организациях, в сферах защиты прав человека и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Состоялся обмен мнениями по вопросам развития отношений с Европейским союзом и третьими странами, актуальным темам международной политики.

Была отмечена значительная активизация белорусско-швейцарского сотрудничества в последние годы, которая, в частности, нашла выражение в повышении статуса дипломатического представительства Швейцарии в г.Минске до полноценного Посольства, обмене визитами высокого уровня. Подтверждена взаимная заинтересованность в укреплении и расширении этой тенденции, дальнейшем повышении уровня и интенсивности межгосударственных контактов.

В Федеральном собрании (парламенте) Швейцарской Конфедерации О.Кравченко выступил с основным докладом на круглом столе «Беларусь: между Востоком и Западом», приуроченном к двухлетию со дня образования парламентской группы Швейцария – Беларусь. Остановился на приоритетах внешней политики Республики Беларусь, представил инициативы Главы белорусского государства по укреплению международной безопасности, проанализировал значительный потенциал белорусско-швейцарского взаимодействия, включая вопросы содействия мирному урегулированию международных конфликтов.

В мероприятии под председательством руководителей групп дружбы в парламентах Беларуси и Швейцарии М.Орды и М.Кинер Неллен приняли участие более 50 представителей политических и академических кругов, бизнеса и общественности Швейцарии, а также белорусской диаспоры.

В Цюрихе О.Кравченко встретился с группой ведущих экспертов Центра исследований в сфере безопасности Швейцарской высшей технической школы. Представил подходы Беларуси по тематике ситуации в европейском регионе, обсудил возможности расширения взаимодействия с швейцарским аналитическим сообществом.

беларуская версія English version