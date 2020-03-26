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Об участии заместителя Министра иностранных дел Беларуси О.Кравченко в переговорах с канадской стороной по тематике перспектив сотрудничества в области сельского хозяйства и продовольствия

26-03-2020

26 марта 2020 г. заместитель Министра иностранных дел Республики Беларусь Олег Кравченко в формате видеоконференции провел переговоры с представителями государственных учреждений и деловых кругов Канады.

С белорусской стороны в конференции приняли участие заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, генеральный директор ЗАО ”МинскЭкспо“ Владимир Булавицкий, директор Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен Беларуси Валерий Садохо, представители МИД, производственных и консалтинговых компаний. От канадской стороны участвовали представители Канадской ассоциации деловых связей с Евразией, Агентства по экспортному развитию Канады, Канадской коммерческой корпорации, представители МИД, агропромышленного комплекса. Общее количество участников конференции превысило 50 человек.

В ходе мероприятия стороны предметно обсудили вопросы двусторонней торговли сельскохозяйственной продукцией, возможности развития сотрудничества в рамках агропромышленных комплексов двух стран.


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